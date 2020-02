SOS Koala meer dan 246.000 euro opgebracht

De actie SOS Koala van NPO Zapp is voorbij en de eindstand is bekend. In totaal is er 246.351 euro opgehaald! Dat geld gaat allemaal naar de koala's in Australië.

Kinderen voeren actie

De afgelopen maand hebben veel kinderen meegeholpen met geld inzamelen. Na de grote actiedag in Hilversum was er al meer dan 145.000 euro opgehaald. Daar maakten we toen deze video over: