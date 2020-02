Dit zijn de beste tennistalenten van Nederland

focusontour

Tennis Europe Winter Cups by HEAD. In Friesland komen de jongens tot en met zestien jaar in actie. Teamcaptain Alex Reijnders kijkt vooruit. De Nederlandse afvaardiging bestaat uit Abel Forger, @kyvanrietkerk en @daniel.verbeek . Forger en Rietkerk spelen voor het tweede jaar op rij in Leeuwarden. Ze kwamen vorig jaar uit voor Nederland in de Winter Cups voor jongens tot en met veertien jaar. Rietkerk neemt de plaats in van Steffan van Weldam, die kampt met een blessure. ''Die jongens kunnen op een goede dag allemaal van elkaar winnen. Ze vinden het geweldig leuk om aan mee te doen, het gaat om het vertegenwoordigen van je land. En je speelt als team, daarom kijken ze er echt naar uit'', zegt coach Alex Reijnders. Naast Nederland komen ook jeugdige tennissers uit België, Cyprus, Estland, Groot-Brittannië, Italië, Litouwen en Roemenië in actie in de Friese hoofdstad. De twee beste landen plaatsen zich voor de finaleronde van de Tennis Europe Winter Cups in Frankrijk. ''Je speelt tegen andere landen. De Nederlandse spelers vinden het ook leuk om in het buitenland te spelen, ook al speel je nu in Nederland. Het gevoel is wel even anders dan bij het spelen van een regulier toernooi'', geeft Reijnders aan. Het Nederlandse team was deze week al een dag eerder in Leeuwarden, de wedstrijden worden namelijk afgewerkt op tapijt. ''Dat is toch even anders. We konden er even aan wennen, hebben goed getraind. Ze zijn optimaal voorbereid voor het toernooi. Hopelijk kunnen we de finale halen, maar anders hoop ik dat ze er in ieder geval veel van geleerd hebben aan het einde van het toernooi.'' Bron. KNLTB.nl @focusontour