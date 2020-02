Groot plan om racisme in voetbal tegen te gaan

Het kabinet en voetbalbond KNVB hebben een groot plan gemaakt om racisme en discriminatie in het voetbal tegen te gaan. Het plan heet Ons voetbal is van iedereen.

Camera's, boetes en app

In het plan staat bijvoorbeeld dat er meer microfoons en camera's in voetbalstadions komen. Zo hopen ze mensen die racistische dingen roepen, sneller te vinden. Zij krijgen langere stadionverboden en hogere boetes. Ook wil de minister die over sport gaat dat er een speciale app komt waardoor fans een vervelende gebeurtenis op een makkelijke manier door kunnen geven.