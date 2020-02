LIVE: Het laatste nieuws over storm Ciara

Vandaag trekt storm Ciara over Nederland. 's Ochtends kan het al flink stormen en vanmiddag geldt in het hele land code oranje. Dat betekent dat de kans op gevaarlijk of extreem weer groot is. Hier lees je het laatste nieuws over de storm.

11:00 Texel is de eerste Nederlandse plek die met de storm te maken heeft. Vanochtend werd windkracht 9 gemeten op het eiland. Bij die windkracht is er officieel een storm.

10:47 Wat doe jij vandaag tijdens de storm en maak je iets opvallends mee? Vertel het hier:

10:30 Er zijn verschillende maatregelen genomen vanwege de storm: vluchten en veerdiensten zijn geschrapt en voetbal- en hockeywedstrijden zijn afgelast.

10:00 De storm trekt eerst over het Verenigd Koninkrijk. In Schotland is de eerste schade al gemeld: een schoorsteen raakte los waardoor het dak van een café deels instortte.

sportsdrag @sportsdrag

'Roof' collapses at Perth's The Venue pub as Storm Ciara rages across Scotland https://t.co/wPfvVCNzIG via @sportsdrag #sportsdrag

Zaterdag was er al veel bekend over de storm. We maakten daar toen deze video over: