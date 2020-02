Tien paarden omgekomen bij brand in manage

Bij een brand in een manege in Heerlen zijn tien paarden doodgegaan. Het vuur ontstond kort na middernacht en ging snel door het hooi en stro in de paardenboxen.

Verschillende brandweerkorpsen uit Zuid-Limburg rukten uit om te helpen bij het blussen. Het lukte de brandweer en omstanders om elf paarden naar een veilige plek te brengen. Ook raakten er geen mensen gewond.

Natte doeken

Veel eigenaren van de paarden kwamen snel naar de manage om te kijken hoe het met de dieren ging. Ze legden natte doeken over de dieren die het overleefden, om ze gerust te stellen. Een dierenarts heeft de paarden daarna meteen onderzocht.