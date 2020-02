Actie tegen discriminatie vanwege corona

Nederlanders met een Aziatische achtergrond zijn een actie begonnen tegen discriminatie. Sinds de uitbraak van het corona-virus hebben ze er veel mee te maken.

De online petitie 'We zijn geen virussen!' is al meer dan 25.000 keer ondertekend.

Carnaval

De reden om de actie te beginnen is een carnavalslied met de titel: Voorkomen is beter dan Chinezen. In dat discriminerende nummer wordt onder meer gezongen over 'stinkchinezen'.

Het is zeker niet het enige voorbeeld van discriminatie. Onder posts van het Jeugdjournaal moeten we af en toe ook racistische opmerkingen weghalen en YouTuber Hanwe trok vorige week al aan de bel. We maakten daar toen deze video over: