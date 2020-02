Sjinkie Knegt gaat weer wedstrijd-schaatsen na ongeluk met brand

Vorig jaar liep Sjinkie ernstige brandwonden op toen hij zijn houtkachel aan wilde steken. Het duurde een jaar voordat hij weer helemaal beter was. De schaatser heeft nooit de hoop verloren.

De wedstrijd waar hij aan mee gaat doen is de wereldbekerfinale in Dordrecht. Sjinkie kon niet meedoen aan de kwalificaties, waardoor hij officieel niet mee mag doen aan de finales. Maar er is speciaal voor hem een uitzondering gemaakt.

Medailles

Sjinkie is een van de bekendste Nederlandse schaatsers. In totaal won hij op kampioenschappen al 33 medailles, waarvan 16 gouden.

Vorig jaar ging onze verslaggever Milou bij de schaatser langs met jullie vragen. Dit filmpje kan je hieronder terugzien.