Lerarentekort: Kinderen uit groep 8 krijgen les op middelbare school

Het is een spannende dag voor leerlingen uit groep 8 van 't Partoer in Burgum. Ze gaan deze week drie dagen naar de middelbare school. Niet alleen omdat het leuk is, maar ook door het lerarentekort.

Dat komt doordat hun juffen en meesters schooladviezen moeten schrijven. In andere jaren vergaderden de juffen en meesters daar 's avonds over, maar dat was niet ideaal. Nu de kinderen uit groep 8 naar de middelbare school zijn, hebben de juffen en meesters alle tijd om de schooladviezen te schrijven.

De kinderen vinden dat prima, want het is best leuk om al op de middelbare te zitten.