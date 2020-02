Victors moeder Anouk won 'Heel Holland Bakt'

Grote kans dat je gisteren de finale van Heel Holland Bakt hebt gezien. Anouk Glaudemans won en haar zoon Victor van 12 is daar supertrots op.

In de finale versloeg ze de twee andere bakkers. Anouk had volgens juryleden Janny van der Heijden en Robèrt van Beckhoven alles goed voor elkaar en haar creaties smaakten ook nog eens heerlijk.

Herkend

Victor zit in groep 8 op een basisschool in Waalwijk. Daar was het vandaag feest. De afgelopen weken was al goed te merken dat het programma populair is.