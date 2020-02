Kinderen krijgen uitleg over veilig internetten

Wat moet je doen als je gehackt wordt of gepest via internet? Kinderen krijgen daar vandaag uitleg over op Safer Internet Day. De dag is bedoeld om kinderen informatie te geven over veilig internetten.

Uit onderzoek blijkt dat 1 op de 3 jongeren online weleens iets vervelends heeft meegemaakt. Het vaakst krijgen ze dan een naar bericht of worden gepest of gehackt.

Hulp

De meeste jongeren zoeken hulp bij hun ouders, zo'n 75 procent. Bijna 40 procent vraagt vrienden om hulp. Een kwart van de jongeren zoekt via bijvoorbeeld Google of YouTube naar een oplossing.

We zijn benieuwd of jij mensen online vertrouwt of juist helemaal niet?