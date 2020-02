Hoog water zorgt voor ondergelopen straten en wegen

Op verschillende plekken in Nederland zorgt het hoge water en de harde wind voor problemen. Bijvoorbeeld in Dordrecht, maar ook in Rotterdam en Zwijndrecht zijn straten ondergelopen.

Dat komt doordat het in Zwitserland en Duitsland de afgelopen dagen flink heeft geregend en gesneeuwd. Dat water komt in rivieren terecht en stroomt zo Nederland binnen.

Zandzakken

In Dordrecht hebben sommige mensen zandzakken voor hun deur gelegd. Zo proberen ze het water tegen te houden. Bewoners van het havengebied moesten voor de zekerheid hun auto op een andere plek parkeren.

Natuurgebied de Biesbosch is bijna helemaal ondergelopen. Dat komt bijna nooit voor. Veel dieren die in het gebied wonen zijn gevlucht.