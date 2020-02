Nog steeds problemen door Ciara: vliegtuigen mogen niet vliegen

Storm Ciara is al voorbij, maar nog steeds hebben mensen last van harde wind. Vandaag mogen 120 vliegtuigen niet opstijgen en landen bij luchthaven Schiphol. Ook gisteren mochten zo'n 220 vliegtuigen niet vliegen.

Vooral in de provincies aan zee waait het hard. Er zijn soms windstoten van wel 100 kilometer per uur. Later op de dag neemt de wind af.

Windkracht 10

Ciara heeft voor veel schade gezorgd. De storm had windkracht 10. Daardoor vielen mensen van hun fiets en waaiden bomen om. Hieronder zie je een filmpje van de gevolgen van storm Ciara.