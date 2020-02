Jongen van 11 omgekomen bij eerste zwemles

Verdrietig nieuws uit het Friese dorp Lemmer. Daar is een jongen van 11 jaar verdronken tijdens zijn eerste zwemles. Wat er precies is misgegaan, is nog onduidelijk.

Eritrea

De jongen, die Adonay heet, was een vluchteling uit het Afrikaanse land Eritrea. Hij zat sinds een maand op een basisschool in Lemmer en sprak nog geen Nederlands. De les was bedoeld om kinderen aan het water te laten wennen.

De moeder van de jongen is boos op de school en op het zwembad. Ze zegt dat ze de school heeft gevraagd of ze mee mocht naar de zwemles, maar dat zou geweigerd zijn door de school.

Waarschuwing

Het is niet de eerste keer dat een vluchteling tijdens een zwemles om het leven komt. Vier jaar geleden verdronk een meisje van 9 uit Syrië. De moeder van Adonay zegt dat ze andere ouders wil waarschuwen, zodat zoiets nooit meer zal gebeuren.