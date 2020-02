Man opgepakt voor aanslag met vuurwerkbom Urk

In Urk is een verdachte aangehouden voor de aanslag met een vuurwerkbom. Hij is naar het politiebureau gebracht en wordt daar verhoord. Eerder werd ook al een andere verdachte opgepakt.

Wat is er gebeurd? In november schrok een gezin in Urk wakker van een enorme knal. Een vuurwerkbom werd door de brievenbus gegooid. Door de ontploffing werd de deur uit het huis geblazen. Ook een deel van de muur ging stuk. Het gezin dat thuis was raakte niet gewond. Volgens de politie hadden de daders zich vergist. De bom zou eigenlijk bedoeld zijn als wraak op andere mensen.

In december werd de eerste verdachte al aangehouden. Omdat de tweede verdachte zich niet wilde melden bij de politie, verspreidden ze zijn naam en foto. Ook lieten ze het zien in het programma Opsporing Verzocht. Jan Rein van 10 is een van de kinderen in het gezin waar het gebeurde. In het filmpje hieronder vertelt hij wat hij heeft meegemaakt.