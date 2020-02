Regering wil verplichte Kijkwijzer voor YouTube-filmpjes

Filmpjes van YouTubers en vloggers moeten voortaan een Kijkwijzer krijgen. Dat zijn logo's waardoor je direct kunt zien of een filmpje wel of niet geschikt is voor jouw leeftijd. Bijvoorbeeld omdat er seks, drugs of geweld in zit.

Politici hebben een wet geschreven waar dat nieuwe plan in staat. Volgens hen is het nodig, zodat ouders gewaarschuwd worden als kinderen heftige filmpjes kijken. Op televisie bestaat zo'n Kijkwijzer al langer.

Boete

De nieuwe regels gelden alleen voor grote Nederlandse YouTubers die ook geld verdienen met hun filmpjes. YouTubers die zich niet aan de regels houden, kunnen een boete krijgen.