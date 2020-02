Boeren moeten kippen binnen houden

Vanaf middernacht geldt in heel Nederland een ophokplicht voor boeren met kippen. Dat betekent dat alle dieren binnen moeten blijven.

Vogelgriep

De maatregel wordt genomen vanwege een virus dat bij een boer in Duitsland is gevonden. Er waren al berichten over een vogelgriep in Polen en nu is het dus dichter bij Nederland. Ook boeren met eenden en kalkoenen moeten hun dieren binnen houden.

De nieuwe regel geldt niet voor hobbykippen. Mensen met een paar kippen of andere vogels mogen zelf beslissen of ze hun dieren binnen houden. Over vier weken kijkt de minister of de dieren weer naar buiten mogen.