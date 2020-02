Zo ging de arrestatie van Ridouan Taghi

Jarenlang was de politie naar hem op zoek: Ridouan Taghi. Eind vorig jaar werd de meest gezochte crimineel van Nederland opgepakt. Dat was toen groot nieuws, maar er was ook nog veel onduidelijk over de arrestatie.

Nu is er meer informatie naar buiten gekomen over de spectaculaire gebeurtenissen op die dag. Zwaargewapende agenten vielen zijn villa in Dubai midden in de nacht binnen.