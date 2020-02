Slachtoffers willen ongepaste filmpjes sneller offline

Filmpjes en foto's die eenmaal op het internet staan, zijn vaak moeilijk te verwijderen. Dat is vooral vervelend bij filmpjes die stiekem zijn gemaakt of waarop iets vervelends gebeurt. Het gaat dan bijvoorbeeld om naaktfoto's of filmpjes van een vechtpartij.

Slachtoffers van dit soort filmpjes willen dat het makkelijker wordt om de beelden te verwijderen. Daarom bespreken politici in de Tweede Kamer vandaag wat ze daaraan kunnen doen. De minister die erover gaat wil een nieuwe wet maken om foto's en filmpjes sneller offline te halen.

Spijt

In de nieuwe wet gaat het alleen om foto's en filmpjes die andere mensen van jou hebben gemaakt. Als een foto die jij zelf hebt gemaakt op veel plekken wordt gedeeld en jij daar later spijt van krijgt, blijft het lastig om de foto weer te verwijderen. Sommige mensen willen daarom dat de nieuwe wet ook geldt voor foto's die je zelf hebt gemaakt.

