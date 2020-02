In de Noordzee bij het waddeneiland Ameland heeft een schip zeven containers verloren. In drie van de containers zit papier. Wat er in de andere containers zit wordt nog onderzocht.

Het gebeurde op dezelfde route waar een schip vorig jaar bijna 350 containers verloor. Toen kwamen veel spullen in de zee, op het strand en in de duinen terecht. Volgens natuurkenners veroorzaakte dat veel schade.