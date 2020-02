Uitgezocht: kan een virus (zoals corona) de mensheid vernietigen?

Het corona-virus uit China is de afgelopen tijd vaak in het nieuws. In Nederland is nog niemand besmet. Maar in China zijn veel mensen ziek geworden, mensen overleden en verschillende landen hebben strenge maatregelen genomen. Hoe gevaarlijk kan zo'n virus zijn? Bij zulke nieuwsberichten moet Benjamin soms denken aan enge films of games waarin iedereen doodgaat. Maar zou dat echt kunnen gebeuren? Je hoort het antwoord in een nieuwe aflevering van #Uitgezocht:

Hier kan je de nieuwe video bekijken

Als het virus ook in Nederland zou komen, zijn we er goed op voorbereid. Het ziekenhuis Erasmus MC in Rotterdam is één van de twee plekken in Nederland waar mensen getest kunnen worden. Even geleden ging Joris er heen om te onderzoeken wat zij precies doen:

