Kinderpardon: 569 kinderen mogen in Nederland blijven

Hoeveel kinderen uit asielzoekersgezinnen mogen in Nederland blijven? Daar was lange tijd onduidelijkheid over. Afgelopen jaar is opnieuw gekeken wie mocht blijven en wie niet. Nu is er duidelijkheid. Ongeveer 500 kinderen moeten weg uit Nederland en 569 kinderen mogen blijven.

Ze mogen blijven door nieuwe afspraken over het kinderpardon. Dat was een regeling waarbij kinderen die al langer dan vijf jaar in Nederland wonen, kans maakten om hier te mogen blijven.