Anna's naaktfoto werd tegen haar zin online gedeeld

Anna van 25 weet hoe vervelend het is als filmpjes en foto's van jou worden gedeeld. Op haar zestiende maakte ze een naaktfoto die alleen bedoeld was voor haar vriendje. Maar heel veel andere mensen kregen hem ook te zien. Ze vertelt erover in de video hierboven.

Zit jij ergens mee - voor jezelf of voor iemand anders - of wil je er gewoon iets over kwijt? Via de site chat.helpwanted.nl kun je praten over je problemen. De chat is open op doordeweekse dagen tussen 16.00 en 19.00 uur.

Met de kindertelefoon bellen kan natuurlijk ook. Zij zijn te bereiken op het telefoonnummer 0800 - 0432 of via kindertelefoon.nl.