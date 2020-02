Steeds meer kleren zijn van duurzaam katoen

De onderzoekers keken welke merken het beste katoen gebruiken. Dat is katoen waarbij er minder water en chemische middelen worden gebruikt. En waar boeren en kledingmakers beter betaald krijgen.

Top 3

Volgens de onderzoekers doet kledingmerk Adidas dat het beste. Daarna komen de stoffen van Ikea en van H&M.

Of een kledingmerk goed katoen gebruikt is soms lastig te zien. Bijvoorbeeld als er niet bij staat waar de katoen vandaan komt. Ook is de kleding van deze merken soms duurder dan in andere winkels. Wat vind jij: is het belangrijk hoe kleding wordt gemaakt of is vooral de prijs belangrijk?