Opnieuw een bombrief ontploft in Amsterdam

Bij een bedrijf in Amsterdam is opnieuw een bombrief afgegaan. Niemand raakte gewond. Wel heeft een medewerker van het bedrijf rook ingeademd. Voor de zekerheid kwamen ambulancemensen de medewerker controleren.

Vanochtend werd ook in het dorp Leusden een bombrief gevonden. Deze brief ontplofte niet en werd onschadelijk gemaakt door experts.

Geld eisen

Gisteren ontploften er ook al twee bombrieven bij bedrijven. Eentje daarvan was in Amsterdam en eentje in Kerkrade. Het waren kleine explosies, waarbij niemand gewond raakte.

Volgens de politie zijn de brieven verstuurd door iemand die geld eist van de bedrijven.