1 op 3 kinderen komt op ander niveau dan schooladvies

Deze browser wordt niet ondersteund voor het spelen van video. Update uw browser naar Internet Explorer 10 of hoger om video af te kunnen spelen.

Veel kinderen die in groep 8 zitten krijgen deze maand hun schooladvies. Dat is een advies van de juf of meester waarin staat welk niveau van de middelbare school het beste bij een leerling past. Toch blijkt dat tijdens de middelbare school het niveau bij veel kinderen nog verandert. Uit onderzoek van de NOS blijkt dat één op de drie kinderen 3 jaar later, op de middelbare school, op een ander niveau zit dan het schooladvies. Ongeveer 10 procent van de kinderen zit na 3 jaar een niveau lager. En ongeveer een kwart van de kinderen zit na 3 jaar juist een niveau hoger. Dat verschil is volgens onderwijsdeskundigen niet gek.

De eerste drie jaar van de middelbare school kan een leerling nog flinke stappen maken. Onderwijsdeskundige Sara Geven

Het kan dus best dat het school-advies in groep 8 klopt, maar dat later blijkt dat een ander niveau beter past. Voor de meeste kinderen in groep 8 is het schooladvies een spannend moment. Zo ook voor Anna en Tolga van basisschool de Meridiaan in Medemblik. Zij kregen deze week hun schooladvies.

Het wordt één keer gezegd en als het tegenvalt dan is het toch wel heel jammer. Anna kreeg deze week haar schooladvies

Benieuwd naar hun schooladvies? Je ziet het in de video hierboven.