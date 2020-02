Drie vrienden krijgen toch geen boete voor schommelen in speeltuin

Drie vrienden kregen vandaag te horen of ze straf zouden krijgen voor het schommelen in een speeltuin. Ze deden dat al een tijd geleden, op een avond, en wisten niet dat dat niet mocht. De drie kregen toen een boete van bijna 60 euro. Dat wilden ze niet betalen en daarom was er een rechtszaak.

In het speeltuintje hing een bord dat je er na 22.00 uur 's avonds niet meer mocht zijn. Ook stond erop dat alleen kinderen tot en met 13 jaar er mochten zijn. En de drie vrienden waren toen 14. Handhavers van de gemeente gaven hen daarom een boete.

Discussie

De zaak zorgde voor veel discussie. Sommige mensen vonden het belachelijk dat de jongens voor zoiets een boete kregen. Zeker omdat ze zeiden dat ze het bordje niet gezien hadden en verder niets kwaads van plan waren. Maar de rechter gaf de gemeente gelijk.