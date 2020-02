Alleen voor meisjes? Ook steeds meer jongens dragen make-up

Mats van 13 draagt ook graag make-up. Daar kwam hij een paar jaar geleden al achter. In het filmpje hierboven vertelt hij erover.

Als je vaak op social media zit, dan zie je het vast weleens: jongens en mannen die laten zien hoe zij make-up dragen. Volgens make-up experts is het zelfs een trend.

Mats draagt zijn make-up ook gewoon naar school. Voor zijn klasgenoten was dat in het begin best wennen, maar dat maakt Mats niks uit.

Samen met andere jongens die ook make-up dragen stond Mats eerder al een keer in de krant de Trouw.