Rode rozen, liefdesbrieven of lekkere chocolaatjes: vandaag mag je die aan je liefde geven want het is Valentijnsdag! Op veel plekken is de feestdag gevierd en in dit artikel verzamelen we leukste, grappigste en natuurlijk liefste acties! Zo ging onze presentatrice Evita hartjeslolly's bakken met Jill:

Video met Evita en Jill

En deze militairen, die ver van huis zijn, zongen een liefdesliedje voor hun vriendin:

Militairen vieren Valentijnsdag

Ook veel bekende Nederlanders delen lieve berichten op Instagram. Zoals voetballer Daley Blind:

blinddaley

My Team ♥️. Happy Valentines Day Everyone

De vriendin van Lil' Kleine, Jaimie Vaes:

jaimievaes

‘Ben jij mijn maatje voor het leven? Dan gaan we samen wat beleven. Dansen we rond, drinken we wijn. Ook als we stokdoof en gerimpeld zijn’ ♥️

Dylan Haegens heeft zich speciaal voor Valentijn verkleed als Cupido:

dylanhaegens

ff beetje de Cupido uithangen tijdens Valentijn❣️

Kalvijn maakt er een grappige post van:

kalvijn Valentine's Day Special

Happy Valentine ❤️🌹💐 hier 2 foto's waarop je goed kan zien hoe verliefd we zijn ⭐🤣 Welke foto is beter, 1 of 2?

Onze verslaggever Youssef gaat heel Nederland door om lieve Valentijns-acties te filmen. Je ziet zijn verslag vanavond in onze uitzending!