Grote controle om loden leidingen op te sporen

Pas jaren later werd ontdekt dat lood slecht is voor de gezondheid. Inmiddels mag lood daarom niet meer gebruikt worden. Maar nog niet alle leidingen zijn vervangen.

Vroeger werd lood gebruikt om waterleidingen te maken. Maar in de loden buizen kunnen kleine looddeeltjes loslaten en in het drinkwater komen. Als je het water opdrinkt, krijg je die stofjes ook in je lichaam.

Vorige week werd op 6 basisscholen in Utrecht lood in de leidingen ontdekt. We maakten daar toen deze video over: