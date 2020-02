Sjinkie Knegt voor het eerst in actie na heftig ongeluk

@sjinkie Knegt is terug!💪🏼 Met de relayploeg plaatst hij zich voor de halve finales van zaterdag⛸ #relay #sjinkieknegt #shorttrack #nossport

Het was gisteren precies 400 dagen geleden dat hij ernstige brandwonden kreeg door zijn houtkachel. Na een lange tijd in het ziekenhuis en veel oefenen is het gelukt om weer te kunnen schaatsen.

Vorig jaar ging Milou langs bij hem met jullie vragen: