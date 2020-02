Piloot 'tekent' liefde in de lucht

Gisteren was het Valentijnsdag, en daar wilde piloot Joeri wat bijzonders mee doen. Daarom vloog hij met een klein vliegtuigje een route in de vorm van een hartje en het woord 'love'. Route De piloot vloog vanaf Texel naar het vliegveld in Lelystad. De route had hij vooraf berekend. Via een speciale website voor vliegroutes kan je zien welke routes piloten hebben gevlogen. En daarop is te zien dat het is gelukt:

Menno Swart @MennoSwart

From Holland with love! 🇳🇱 On Valentine’s Day: Dutch pilot Joeri van Veen wrote “💖 love” in the sky via @flightradar24 flying his @VansAircraft RV12 ✈️ PH-BZT #avgeek #aviation #planespotting #Valentines2020 #valentijn #ValentinesDay

Het is niet de eerste keer dat piloot Joeri zoiets doet. Ongeveer drie jaar geleden maakte hij deze kerstboom:

Flightradar24 @flightradar24

🛩🎄 Another pilot-drawn Christmas tree! We're going to have to host a competition next year. https://t.co/9zlzo8LlfK