Storm Dennis: code geel en een warmterecord

Storm Ciara is nog geen week weg, of er is alweer een nieuwe storm in Nederland. Storm Dennis is gelukkig wel minder zwaar.

In het hele land geldt code geel. Dat betekent dat er mogelijk kans is op gevaarlijk weer en dat je extra goed moet opletten. Er wordt vooral gewaarschuwd voor harde wind.

Warm weer

Hoewel het dus niet echt lekker weer is om naar buiten te gaan, zorgt Dennis wel voor warm weer. Rond 03:20 uur vannacht werd al een warmterecord gemeten. Het was toen 13,6 graden in De Bilt en daarmee de warmste 16 februari sinds het begin van de metingen. Op sommige plaatsen kan het vandaag zelfs 17 graden worden.

Het hoogtepunt van de storm zit in de ochtend. Er zijn nog geen meldingen van grote overlast.