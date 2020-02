PEC Zwolle verrassende winnaar van de eDivisie

PEC Zwolle heeft de grote finale van de eDivisie in Amsterdam gewonnen. Tony Kok en Jonas Ghebrehiwot van Zwolle wonnen van Ajax en namen 25.000 euro mee naar huis.

In een zaal in Amsterdam keken meer dan 2000 mensen naar het FIFA-gametoernooi en ook online waren duizenden kijkers. Hier zie je de finale in 30 seconden: