Gedoe over Formule 1-teams op het strand

In mei is de Formule 1 in Zandvoort, maar daar is nog niet alles voor geregeld. Een paar teams willen bijvoorbeeld over het strand rijden om van hun hotel naar het circuit te komen. De gemeente vindt dat een goed idee, maar natuurliefhebbers zijn er tegen.

Volgens de tegenstanders wordt de natuur verstoord door de raceteams. Ze komen langs een speciaal gebied waar zeehonden kunnen uitrusten en vogels broeden. De tegenstanders zijn daarom een online petitie gestart.

Padden

Het is niet de eerste keer dat er onenigheid is over de Formule 1 in Zandvoort. Natuurorganisaties waren al boos over de stikstofuitstoot en de bedreiging voor het leefgebied van padden en zandhagedissen.

Wat vind jij belangrijker: een groot sportevenement in Nederland of de perfecte omstandigheden voor de natuur in Zandvoort? Reageer op de stelling: