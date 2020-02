75 jaar geleden: hond Ricky is een oorlogsheld in Nederland

Nieuws over honden die bommen zoeken ken je misschien wel uit het buitenland, maar 75 jaar geleden gebeurde het ook in Nederland. Tijdens het laatste jaar van de Tweede Wereldoorlog lagen er meer dan een miljoen mijnen in ons land.

Een van die honden is Ricky (de hond op de foto). Hij werkte voor het leger en zocht in Limburg naar mijnen. Toen zijn begeleider daarbij gewond raakte, haalde Ricky hulp. Na de oorlog kreeg de hond een medaille voor deze heldendaad.

Wil je meer weten over het nieuws uit de Tweede Wereldoorlog, over de bevrijding van Nederland en over hond Ricky? Op deze speciale site van het Jeugdjournaal lees je er alles over.