Burgemeesters willen verbod op messen bij kinderen

Het moet verboden worden voor kinderen en jongeren om een mes bij zich te hebben. Dat zeggen de burgemeesters van de gemeentes Ridderkerk en Nissewaard. In die plaatsen gebeurden kort geleden heftige incidenten met steekwapens.

In Spijkenisse werd een jongen van 13 aangehouden die een jongen van 14 had neergestoken op een metrostation. In Ridderkerk viel een jongen van 13 een jongen van 16 aan met een mes. Dat gebeurde op een middelbare school.