Grote rechtszaak tegen Brabantse familie begonnen

In Den Bosch begon vandaag de rechtszaak tegen Martien R. en een deel van zijn familie. Ze worden onder meer verdacht van wapenbezit en het verkopen van drugs. In november werden ze opgepakt na een grote politie-actie.

De politie was al veel eerder overtuigd dat de familie criminele dingen deed. Sommige familieleden stonden daarom jaren geleden al voor de rechter. Toch zaten ze nooit lang in de gevangenis. Er was te weinig bewijs.

Operatie Alfa

Dat is deze keer anders. Voordat de familie werd opgepakt, deed de politie jarenlang onderzoek. Het onderzoek heette 'Operatie Alfa' en er werkten 400 agenten aan mee.