Floris wint prijs omdat hij kinderen uit arme gezinnen helpt

Voor Floris is het een belangrijk onderwerp, omdat hij en zijn moeder ook lange tijd weinig geld hadden. Daardoor was er soms stress thuis.

Floris richtte een aantal jaar geleden de site Kinderarmoede.nl op. Op die site kunnen bedrijven zich aanmelden om ouders die arm zijn te helpen. Het idee is dat de bedrijven stageplekken of werkplekken aanbieden. Zo komen de ouders aan het werk en kunnen ze geld verdienen voor hun gezin.

Floris van 16 had een bijzonder weekend. Hij is gekozen tot Amsterdammertje van het Jaar. Hij kreeg de prijs omdat hij kinderen uit arme gezinnen helpt.

400.000 kinderen in Nederland groeien op in een gezin met een laag inkomen en kunnen daarom veel niet dingen niet doen. Dat gaat bijvoorbeeld om sporten of op vakantie. In Amsterdam gaat het om 27.000 kinderen.