Supermarkt zwaar beschadigd na plofkraak

Een supermarkt in Amsterdam is vannacht flink beschadigd na een overval. De daders reden met een busje de deur van de supermarkt kapot. Daarna gingen ze naar binnen om de geldautomaat op te blazen.

Het is niet bekend of het ze is gelukt om geld uit de automaat te halen. De daders zijn gevlucht.

Explosieven

Afgelopen jaar waren meer dan 70 plofkraken. Daders proberen dan met explosieven een geldautomaat te kraken. Om dit tegen te gaan besloten ministers in december dat geldautomaten voortaan in de nacht dicht moeten.

