Vermiste poes Vlekje toevallig gevonden door tv-programma

Veel blijdschap bij een man uit Zwartsluis. Hij heeft na vier jaar zijn vermiste poes Vlekje teruggevonden. Niet door het verspreiden van foto's in de buurt, maar door een televisieprogramma.

Televisie

De man zat nietsvermoedend voor de televisie toen hem ineens iets opviel. In een programma over zijn woonplaats komt een poes voorbij die wel erg veel lijkt op zijn poes Vlekje. En dat blijkt geen toeval.

Hij gaat meteen op zoek naar de boerderij waar het dier is gefilmd. Samen met de dierenambulance checken ze of het echt Vlekje is en dat blijkt zo te zijn.