Politie maakt meer bekend over de bombrieven

De terugkomende handtekening op de bombrieven is een rij horizontale streepjes, twee schuine streepjes en daarna weer een rij horizontale streepjes. Hier zie je hoe dat eruit ziet:

De politie heeft meer dingen bekendgemaakt over de bombrieven die naar verschillende bedrijven in het land zijn verstuurd. In alle brieven zit dezelfde handtekening, een bepaalde soort batterijen en zakjes met een plaatje van de stad Delft.

Zo ziet de batterij in de pakketjes eruit:

Sinds eind vorig jaar zijn er bombrieven naar bedrijven verstuurd in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Kerkrade en Leusden. Een paar keer is een brief ook ontploft. Daarbij raakte niemand gewond.

Volgens de politie zijn de brieven verstuurd door iemand die geld eist van de bedrijven. De politie belooft 15.000 euro voor de tip die naar de dader leidt.

In de video hieronder zie je meer over de bombrieven in Amsterdam en Kerkrade en waar je een bombrief aan kan herkennen: