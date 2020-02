Slangen in Nederland liggen nu al te zonnen

Een boswachter uit Drenthe was erg verrast toen hij door de bossen reed. Hij zag een adder in het gras liggen. Dat is een giftige slang.

Er leven een paar honderden slangen in het gebied, maar die laten zich normaal gesproken pas in de lente zien. Ze brengen de winter onder de grond door of op beschutte plekjes tussen boomwortels. Maar door de hoge temperaturen trekken ze nu al uit hun winterverblijf.