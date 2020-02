Opvallende reclame met beschimmelde hamburger

In de reclame is de hamburger 34 dagen achter elkaar gefilmd. Je ziet hoe de burger verandert van een verse snack naar een broodje vol met schimmels. Vooral de ingrediënten zoals vlees, sla en tomaat bederven snel.

Hij ziet er ontzettend smerig uit: deze beschimmelde hamburger. Toch heeft juist deze burger de hoofdrol in een nieuwe reclame van een fastfoodketen.

Met deze reclame wil het fastfoodbedrijf laten zien dat in hun burgers alleen natuurlijke producten zitten.

De afgelopen jaren waren fastfoodrestaurants vaak negatief in het nieuws omdat ze veel conserveermiddelen en kleurstoffen in hun eten zouden stoppen. Dat zijn stofjes die ervoor zorgen dat het eten er beter uit ziet en langer houdbaar blijft. Maar volgens veel mensen zijn de stofjes ongezond en is het beter om verse ingrediënten te gebruiken.

10 jaar

Een man uit IJsland kwam vorig jaar in het nieuws met een opvallende test. Hij kocht tien jaar geleden een cheeseburger en frietjes bij de McDonald's en bewaarde die in een glazen kistje. De burgers en frietjes zien er nog bijna precies hetzelfde uit: