De koning komt niet naar de Koningsspelen

Koning Willem-Alexander komt niet naar de opening van de Koningsspelen. Dat is vandaag bekendgemaakt. De officiële opening is dit jaar op 17 april op basisschool de Vlinderslag in Amersfoort.

De vorige 7 keer was koning Willem-Alexander er wel bij. De koning kan er dit jaar niet bij zijn omdat hij naar de verjaardag moet van koningin Margrethe van Denemarken. Zij wordt dit jaar 80 jaar en is de peettante van Willem-Alexander.

Bekende Nederlanders

Bondscoach Ronald Koeman, rolstoel-basketballer Bo Kramer, langebaanschaatser Carlijn Achtereekte, oud-tennisser Richard Krajicek en minister Bruins, de minister van Sport zijn wel bij de opening.

Hand in hand

De Koningsspelen staan dit jaar in het teken van samen sporten en samen ontbijten. Het thema is 'Hand in Hand' en daarmee bedoelt de organisatie dat iedereen mee moet kunnen doen.

Scholen kunnen zich nog tot en met 29 februari inschrijven voor de Koningsspelen.