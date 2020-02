Minder vervuiling tijdens carnaval door eetbare confetti

Confettikanonnen en partypoppers op je carnavalswagen. Het ziet er hartstikke feestelijk uit, maar de natuur vindt al die kleine plastic snippers geen feest. Een groot deel van de confetti blijft op straat liggen of komt in het water terecht en dat is slecht voor het milieu.

Daar hebben ze in Brabant iets op bedacht: eetbare confetti. De bedenker gebruikt resten van snoeppapier en maakt er confetti van. De snoeppapier-fabriek zou deze resten anders weggooien.

Aardappelzetmeel

De eetbare confetti is gemaakt van aardappelzetmeel, water, olie, zoetstof en kleurstof. Daardoor lost het na een regenbui op in de natuur. Het is dus niet slecht voor het milieu.