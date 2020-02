Waarom voetbalplaatjes na 100 jaar nog steeds populair zijn

Voetbalplaatjes verzamelen is van alle tijden. Grote kans dat jouw opa of oma ze vroeger ook weleens hebben verzameld. Ze bestaan namelijk al meer dan 100 jaar!

Waarom is het verzamelen van de plaatjes zo leuk? Volgens deskundigen krijg je motivatie om meer plaatjes te verzamelen wanneer je er al een paar hebt. Je blijft doorgaan tot je bijvoorbeeld een team compleet hebt. Daarnaast kun je de plaatjes uitwisselen met vrienden en praten over welke jij allemaal al verzameld hebt.

Meer over hoe verslavend het sparen is en hoe supermarkten de actie populair maken, zie je in de video hierboven.