Geen winst voor Ajax en AZ in Europa League

Een teleurstellende avond voor veel voetbalfans. Zowel Ajax als AZ konden hun wedstrijden in de Europa League gisteravond niet winnen. Ajax verloor met 2-0 van Getafe uit Spanje en AZ speelde 1-1 gelijk tegen LASK Linz uit Oostenrijk.

Ajax

Bij Ajax liep het vanaf het begin al niet lekker. In de 37ste minuut maakte Getafe daar gebruik van en scoorde speler Deyverson de 1-0. Vlak daarna zakte hij door zijn benen toen iemand uit het publiek een aansteker tegen hem aan gooide. Veel Ajacieden vonden die reactie erg overdreven en daarom gingen beide ploegen geïrriteerd de rust in.

In de tweede helft kon Ajax iets meer druk zetten, maar het was niet genoeg om een doelpunt te maken. In de blessuretijd maakte Getafe de 2-0.

AZ

Bij de wedstrijd van AZ kregen beide teams veel kansen. LASK Linz maakte het eerste doelpunt in de 25ste minuut. Even leek het erop dat de Oostenrijkers gingen winnen, maar in de 88ste minuut maakte een speler van LASK Linz hands. Daardoor kreeg AZ een penalty. Teun Koopmeiners schoot de bal hard binnen waardoor de wedstrijd eindigde in 1-1.

Volgende week spelen AZ en Ajax nog een keer tegen dezelfde ploegen.