Zadel-dieven beroven maneges: 'Elke week wel ergens raak'

Op veel maneges worden de laatste tijd zadels en hoofdstellen gestolen. Vooral in de regio Utrecht, Noord Brabant en Limburg is het raak. Volgens de vereniging van maneges wordt bijna iedere week wel ergens spullen gestolen.

Om de zadels te beschermen zitten op veel maneges de deuren van de zadelkamers nu op slot. Ook hangen op sommige maneges camera's en houden ze bezoekers beter in de gaten. Volgens kinderen op de manege is dat wel even wennen, maar ze snappen dat het nodig is.

Zo gaan de bendes te werk:

De boeven komen overdag bij de manege binnen en doen alsof ze gewoon voor de gezelligheid komen. Maar in werkelijkheid checken ze of er camera's hangen en hoe goed de manege beveiligd is. En ze willen natuurlijk weten hoe groot de buit is.

In de nacht of als het rustig is, komen ze terug en nemen ze alles mee.