Inbrekers stelen 60 laptops uit basisschool

Bij de Anne de Vriesschool in Sliedrecht zijn bij een inbraak 60 laptops gestolen. Dieven hebben deuren kapot gemaakt en kasten opengebroken.

Alarm

Het gebeurde woensdagavond toen een dansclub aan het oefenen was in de school. Daardoor stonden de alarmen niet aan. Met schroevendraaiers en stukken ijzer hebben de inbrekers deuren geopend en konden toen binnenkomen. De dansers hebben de boeven niet gezien of gehoord.