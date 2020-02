De laatste Dwars: Tess en Britt willen graag meidenkleedkamers bij voetbal

Dit was de laatste Dwars van het Jeugdjournaal. Voorlopig komen er geen nieuwe afleveringen meer. Maar er is ook goed nieuws: je kunt nog steeds alles wat je Dwars zit mailen naar jeugdjournaal@nos.nl. We lezen alle mails en zijn erg benieuwd naar jouw verhaal. We blijven langskomen bij kinderen waar iets aan de hand is.

Een voorbeeld van iets dat kinderen zelf naar ons hebben gemaild is de video over gestolen laptops op een basisschool in Sliedrecht: